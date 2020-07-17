陳嘉樺（Ella）應愛最大慈善光協會之邀，她日前帶著禮物前往忠義基金會探視失依兒小育，7歲的小育和大多數失依兒都有表達遲緩的現象，讓身為人母的Ella十分心疼，在Ella的陪伴和引導下，曾經很多話說不清楚的小育，藉由擅長的繪畫，敞開心房，表達長大想當老師的願望，並現場畫了一幅Ella的畫像送她，Ella忍不住感動淚崩。

Ella去探視前一晚，特別得到兒子「勁寶」的同意，帶來家中紅色的暴龍布偶送給小育，並勉勵小育：「勁寶希望小育姊姊能和暴龍一樣勇敢！」Ella在現場演唱兒歌，讓小育展開笑顏，還特別送上勁寶很喜愛的立體書、圖畫書及一起互動玩投籃遊戲。

而Ella分享，當與老公賴斯翔教育理念不同時，兩人會有充分的溝通，以達成共識，但兩人共通的準則，就是孩子一定要善良，她說：「善良是最基本的，還有品行，都遠遠比成績還重要，只要心中有愛，懂得幫助別人，這是我跟先生比較在意的。」

(中時 )