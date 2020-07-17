金曲歌王蕭敬騰（老蕭）推出新單曲〈猴籠〉，獲得好評，老蕭也親自為歌曲量身打造「抖肩舞」並發起「#DanceMonkeyChallenge」，引起許多粉絲自發性地錄製上傳「抖肩舞」於各大社群平台，掀起熱潮。

老蕭看到許多粉絲拍攝各式各樣的抖肩舞影片，笑說：「大家都跳的各有特色，很開心看到各式各樣的創意，印象最深刻的應該是看到很多父母拍自己家的小朋友跳『猴籠』的畫面，看得我都融化了。」

為了感謝粉絲支持的老蕭，日前召集上百位「小舞者」一同到台北體育館挑戰一起熱跳〈猴籠〉，有些小舞者們特地遠從中、南部北上參加拍攝，在現場破百人齊跳的畫面十分壯觀、療癒，讓老蕭十分感動。

不過老蕭當天拍攝前，剛結束上一個工作趕到現場，看來有點疲累的老蕭，一看到許多小朋友，就立刻一起玩得不亦樂乎，老蕭忍不住大讚小朋友超有天賦，拍攝結束後，老蕭也化身「敬騰哥哥」，不但架起現場體育場籃框，跟一群小朋友們打起籃球，還順勢教起投籃，互動逗趣，小朋友也排排站爭相與老蕭合照，現場歡笑聲不斷，也讓老蕭笑說：「感覺特別療癒。」

(中時 )