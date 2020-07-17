蘇慧倫今年出道30週年，將於9月12日在台北流行音樂中心舉辦「生命之花」演唱會，蘇慧倫是首位在北流開個唱的歌手，心情緊張又興奮，直呼：「有點腿軟！」她日前也先到北流參觀，由北流首屆董事長，以及為蘇操刀製作〈你會想念我嗎〉的黃韻玲帶她在現場導覽。

她當天也親自坐在觀眾席搶先體驗觀眾視角，以及站在舞台上，仔細地看著每個座位，迎接著即將來到北流每位歌迷。對於啟動個人首次大型售票巡演，蘇慧倫說：「這就是最好的時候，一起來陪我心跳加速，一起來陪我大聲的唱，無關大場小場，是關於我們。」

而蘇慧倫將在8月1日下午5點台北信義新光三越香堤大道廣場舉行「生命之花台北演唱會見面簽名會」，歡迎歌迷持「生命之花」演唱會門票、《面面》專輯、或《生命之花Flower of Life》唱片行預購單收執聯等，至活動現場攤位可兌換限量海報，更多詳細關注蘇慧倫及相信音樂官方臉書、微博、微信，此外，蘇慧倫「生命之花」演唱會門票將於25日中午12點在拓元售票系統開賣。

(中時 )