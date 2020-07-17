陳芳語（Kimberley）推出新單曲〈9 Million〉MV，她在MV中穿比基尼入鏡，好身材一覽無遺，更與8位辣妹一起組成爆乳飛車隊，呼嘯街頭，十分吸睛。陳芳語在現場展現健身有成的小蠻腰，還在車頂大秀M字腿，一旁的健身教練，大讚：「姿勢很讚、又正確，核心肌群有強喔。」

在拍攝時，陳芳語穿著火辣，長時間在街上出外景，她苦笑：「雖然有點不好意思，但是也只能幻想自己在做日光浴！」不過每當休息時間，她立刻衝回保姆車休息，豈料當天卻發生慘事，因為她害羞，不想穿太少去借廁所，只好忍著不去上廁所，一忍就長達16個小時，她都一聲不吭，讓導演和團隊都驚呼：「別讓膀胱不開心啊！」

而她代表作〈愛你〉在YouTube突破1億點閱率，最近加盟新東家，個性十足的她表示：「曾經拿下1億次YouTube點擊率的少數華語歌手又如何？我想做回我自己！」Kimberley這次更升格為「全都管」總監，從頭到尾親自參與音樂製作、創作歌詞等，她說：「想讓大家看看真實的我，那個沒有過度包裝和你、我、他，沒有不同的掏心的我。」

(中時 )