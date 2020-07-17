根據廣泛的行業數據和政府消息，上周美國經濟復甦出現高原期跡象。目前美國正在對抗新冠病例數不斷攀升局面，而政府的應對方式則愈來愈缺乏章法。

紐約聯儲、高盛和牛津經濟研究院(Oxford Economics)衡量美國經濟復甦的指標，全都大致呈現停滯。零售業客流量、員工工時及班次這類即時指標，自4月以來穩定增長後趨於平穩，當時這些指標曾令人樂觀認為經濟將從疫情造成的衰退中迅速反彈。

同時，德州、佛羅里達州和加州在努力重啟商業活動後，為了阻止疫情擴散又重新採取限制措施，撤回了重啟努力，而這種情況正向其他州蔓延。

自從開始對抗疫情以來，目標一直是「讓曲線趨平」，意即阻止感染人數上升。然四個月過去了，卻可能是錯誤的曲線在趨平：經濟復甦放緩，但病例卻在激增。

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)週四表示，經濟復甦初期的強勁勢頭出乎他的意料，但「問題是，我們已經到了這一步，未來應該期待什麼。」

手機追蹤公司Unacast的數據顯示，截至7月13日，逾一半州的零售客流量超過2019年水平。一周以後，這類州的數量降至11個，其中大部分為人口稀少的農業州、比如緬因州和蒙大拿州。

愛荷華州和印第安納州等工業州的零售客流量已經超過2019年水平，但感染病例也在增加，表明目前還沒有明確的以一種保持公眾健康的方式重新開放經濟的模板。

「之前人們確實有恢復經濟活動的最初動力。但現在我們看到感染病例激增，這會抑制經濟復甦，」世界大型企業研究會(Conference Board)高級分析師Elizabeth Crofoot表示。

該研究會本周發佈一項調查顯示，認為美國消費者信心下降，部分是由於對政府控制疫情的能力缺乏信心，而且這種狀態可能會持續一段時間。

更值得注意的是，她說，「信心因素、地方政府和聯邦政府所傳遞的混雜信息」，可能會促使人們遠離市場，無論當局是實施還是解除正式的限制舉措。

在每日新增病例數超過6萬人並繼續刷新紀錄之際，川普政府正在與州和地方政府圍繞學校是否開學以及檢測是否充分進行爭論，並挑戰美國頂級傳染病專家的公信力。

目前美國已有近360萬人被感染，超過13.7萬例病亡。

但也並非全部都是壞消息。和疫情大流行最初時相比，近幾周來死亡率維持在低檔，一些人認為，美國正在經歷一個「學習」階段，個人和企業將發展出自己的方法來應對持續的疫情。

戴口罩不再那麼被污名化，沃爾瑪(WMT.N)週一起將強制戴口罩；克利夫蘭聯儲週四公佈一項針對1,141家美國消費者的調查顯示，近九成受訪者表示他們上次在室內公共場合(例如商店)有戴口罩。

聖路易斯聯儲總裁布拉德上周對記者稱，他認為個人和企業將採取各種方法來確保自己的生活和企業安全--戴口罩和保持社交距離可能成為普遍被接受的常態，即便這幾個月以來戴不戴口罩一直是一個政治爭論的主題。

「這些企業有強烈動力要恢復營收。」他說。「他們可以假裝沒有疾病，然後被打臉。勞工生病，顧客生病...於是學到教訓。」

經濟數據也不是完全糟糕。6月零售銷售增加7.5%，因各州放鬆抗疫限制而且夏季到來。但這也可能只是錯覺。

JPMorgan Chase Institute近期的一項研究顯示，為應對疫情而擴大的失業金審批規模實際上能使失業者增加支出。這些福利將於本月底到期。

與此同時，就業恢復速度可能不夠快，不足以彌補失業數量。上周初請失業金人數為130萬，一度嘗試大舉重啟經濟的幾個州由於新冠病例激增和實施新限制措施，續請失業金人數大幅增加。

全國範圍內，時間管理公司Kronos有關多個行業的數據顯示，截至7月12日當周工作時間出現4月中旬以來首次下降，數據不包括大部分企業停工或縮短工作時間的陣亡將士紀念日和7月4日國慶日當周。

(中時電子報)