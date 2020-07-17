東京都17日新冠肺炎確診人數達293人，繼16日的286人之後，再度更新單日確診數的最高紀錄，而且已連續9日破百人。神奈川縣也因疫情擴大而獨自發布「神奈川警戒警報」。

東京都指出，17日確診者當中，以20至39歲者居多，共210人，占全部的7成，而且感染途徑不明者近半數。除了與夜生活的相關工作人員有69人外，因聚餐感染的有24人，托兒所和照護設施等有20人確診。

新宿的劇場因公演爆發群聚感染，17日再添7人確診，至今包括表演者、工作人員和觀眾等在內，累計共52人確診。中央大學位於八王子市的運動社團宿舍則有10人確診。

日本全國17日共有593人確診，其中埼玉縣共51人、兵庫縣24人, 都創下解除「緊急事態宣言」後的最高紀錄。

神奈川縣17日有43人確診，因為超過1週內平均單日確診人數的上限，故神奈川縣決定獨自發布「神奈川警戒警報」，籲請縣民勿前往沒有做好防疫措施的場所、公司行號讓員工居家上班或錯開交通巔峰時間通勤，以減少人與人接觸的機會。

(中時電子報)