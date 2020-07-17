大同經濟部（17）日接獲經濟部公文，預計7日內，就市場派欣同及新大同依據第173條第4項申請自行召集股東臨時會一事，陳述意見。大同再度向經濟部喊話，籲請主管機關應先清查申請者有無存在非法陸資問題，並公開說明查驗過程及結果，再為股東臨時會申請的准駁。

大同產業工會以保障員工工作權為由，15日前往金管會證管會陳情之後，今（17）日上午由理事長游象聰帶隊，前往經濟部陳情，訴求都是希望政府相關機構得先要清查有無違法陸資，才能召開股東臨時會。

大同表示，大同今日收到經濟部來函，告知大同股東欣同、新大同依照公司法第173條第4項，申請自行召集股東臨時會一案，要求大同申復。大同將按經濟部來函要求，7日內向經濟部完整表達大同的意見。同時也收到經濟部副本通知大同，前述股東申請案，依行政程序法規定，每一當事人之委任代理人，不得逾3人，要求該股東陳述意見或補正。

大同呼籲，主管機關應先清查申請者有無存在非法陸資問題，並公開說明查驗過程及結果，再為股臨會申請之准駁。

(工商 )