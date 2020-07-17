據南韓《朝鮮日報》17日報導，美國國會研究服務局（CRS）14日指出，北韓在過去兩年間不斷發展洲際彈道飛彈（ICBM）和潛射彈道飛彈（SLBM）的能力，尤其SLBM的開發目的是讓部署在南韓的薩德系統失效。這是美國首度承認北韓開發的SLBM，可能使薩德系統失效。有分析認為，此番研判暗示有必要加強南韓的飛彈防禦系統。

CRS在14日發布的北韓核導項目評估報告中稱：「北韓在外界高度的外交努力和聯合國持續制裁的情況下，仍堅持進行核導項目的開發」，「過去兩年間一直在進行試驗，以提高ICBM和SLBM的能力。」報告還指出：「最近北韓彈道飛彈項目推進的重點是，開發使部署在朝鮮半島的飛彈防禦系統防禦力下降或失效的能力。」

報告特別指出：「發展SLBM技術的目的是透過在薩德雷達監測範圍外的海域發動攻擊，以此使陸基薩德飛彈防禦失效。」在南韓薩德系統被固定朝向北韓方向的情況下，對從側面（東海）或後方（南海）發動的SLBM攻擊勢必會束手無策。去年10月，北韓成功試射了「北極星-3型」新型SLBM飛彈。南韓軍方認為，北極星-3型的射程預計超過2千公里，將搭載於北韓3千噸級的新型潛艦。

日本認為，北韓的核導能力大幅提升，或已達到能夠攻擊本國的水平。日本防衛省在14日公開的《2020年防衛白皮書》中稱：「北韓實現了核武器的小型化和彈頭化，可能已經擁有能夠搭載於彈道飛彈對日本實施攻擊的能力。」

(中時 )