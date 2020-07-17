遭台中市政府撤證的台中火力電廠2、3號機，經環保署支持其合法性後，2號機已於6月底重啟。3號機部分，台電依往例判斷，7月23日起到最後一周，通常是整個月份最熱時節，視用電狀況，決定是否這段時間啟動。

台電與台中市府，就空污進行一場攻防戰。日前中市府對中火2號機重啟，開出200、2000萬兩張罰單，但遭環保署打臉違法。因此台電態度也很堅決，已做出不繳納打算。

中火與台中市府去年就有7、8張訴願在打，其中去年底台中市以燃煤超量開出第一張300萬罰單，預計8月份，行政法院就會對台電訴願做出准駁裁決，會是雙方法律攻防成敗觀察指標。

至於2、3號機的廢證處分，因已被環保署撤銷，等於2部機組重回申請展延狀態。台電表示，由於去年早提出機組生煤操作許可證申請，不須重提，近日已不斷催促中市府重新審查。希望不管是發照或拒絕，都須做出決定，不能有行政怠惰。

而3號機最近是否重啟？台電表示，3號機本就是合法機組，只要環保調校OK，想上來就可上來。會找適當時機，讓它點火運轉，因為機組如果長期停下來，對機器本身並不好。

至於何謂「適當時機」？台電指，往例7月23日到29日這段時間，會是7月最熱時段，會觀察用電狀況，決定是否啟動3號機，以讓另1部機組可以休息。

(中時 )