三倍券領取才三天 首波超商預訂者半數已領走 21:472020/07/17 中時 王玉樹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三倍券領取進入第三天，第一梯次超商紙本預訂者，已超過半數前來領走。(圖：資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券領取進入第3天，到晚間7點為止，累計共逾707萬人領取，其中於超商、超市預訂領取者，已有467萬多人，占比6成6。等於第一梯次829預訂紙本者，已超過半數的人領走。 而直接至郵局領用者近240萬人，占領取數剩下三分之一，跟前2日比例差不多。其他像是數位綁定人數停在173萬人，完全停滯。 首波超商預訂829萬人，可以一直到本月31日都能領取，估計到晚間10點為止，會有達近500萬人，約6成提早拿走。而二梯次205萬人，則可從22日起前往超商超市領購，同樣到31日為止。 (中時 ) #超商 #預訂 #梯次 #超市 #三倍券 也許您會感興趣 財經熱門新聞 最狂妖股如何玩死你？神人爆9600張巨量驚人秘密 - 財經 台積電3奈米不妙？死敵握EUV直追 專家爆市占率恐怖下場 - 財經 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 財經 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 上12000…存股像跳火坑？存股教主爆最易賺錢時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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