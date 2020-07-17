振興三倍券領取進入第3天，到晚間7點為止，累計共逾707萬人領取，其中於超商、超市預訂領取者，已有467萬多人，占比6成6。等於第一梯次829預訂紙本者，已超過半數的人領走。

而直接至郵局領用者近240萬人，占領取數剩下三分之一，跟前2日比例差不多。其他像是數位綁定人數停在173萬人，完全停滯。

首波超商預訂829萬人，可以一直到本月31日都能領取，估計到晚間10點為止，會有達近500萬人，約6成提早拿走。而二梯次205萬人，則可從22日起前往超商超市領購，同樣到31日為止。

(中時 )