台灣教育到底怎麼了？台中第一志願的「台中一中」，日前5名學生逛街時，竟指著嬰兒車內的女嬰罵「這是狗吧」，顧攤的老闆氣炸，當場上前理論，學生落荒而逃，事後校方接獲投訴時，竟表示：「我們學生跟一般學校不一樣，都很乖很溫和」，強調是老闆飆罵髒話學生才會嚇跑。

校方一句「我們學生跟一般學校不一樣 很乖很溫和」引發爭議 (圖／翻攝自TVBS)

13日下午，一中5名學生路過手機攤時，指著嬰兒車內的5個月大女嬰說「這是狗喔」、「應該是狗吧」，接著嘻笑起鬨，嚇得女嬰醒來嚎啕大哭，手機攤老闆，也就是女嬰父親見狀後，氣得上前要找學生理論，嚇得5名學生當場落跑。該名父親表示，他知道這群學生應該是開玩笑，但大聲嬉鬧加上女兒被說是狗，當場理智還是斷線。事後父親投訴學校，校方表示學生否認，更反控店家飆罵髒話，不過監視器畫面出來後，清楚錄下學生指著嬰兒車說出「這是狗喔」的聲音。

然而讓人傻眼的是，校方受訪時，竟表示「我們的學生跟一般學校不太一樣，比較乖，也比較溫和，是對方罵粗話後才會快步離開」，雖然校方補充表示，釐清後若確有此事，會進行懲處。但學生很乖的言論引起網友不滿：「什麼叫跟一般學校不一樣」、「其他學校比較低等？」、「暑假到囉，各路鬼神都出來了」、「我的學生很乖，都是別人帶壞的」、「好像不少罪犯都是高材生來著」，但也有人緩頰：「感覺事情不單純，還是要聽學生說法」、「應該是誤會，沒有人會無聊到罵嬰兒是狗吧」、「現在很多人都把狗放嬰兒車，第一個高中生應該是疑惑，然後被其他同學嘲諷」。

(中時電子報)