海軍陸戰隊今晚悼念2名殉職官兵點燈追思會，不少同袍紛紛留言供官兵寫下想說的話，留言「你是最棒的陸戰菁英」等追思悼念。（林雅惠攝）

海軍陸戰隊今晚悼念2名殉職官兵點燈追思會，歷時半小時結束，全場氣氛肅穆哀戚。（林雅惠攝）

為緬懷殉職的士官長陳志榮及下士蔡博宇兩位優秀陸戰隊員，海軍陸戰隊指揮部今晚在左營桃子園隊史二館一樓，由指揮官王瑞麟中將帶領主官、管及官兵代表，共同陪伴殉職同仁眷屬，點燈追思已逝英靈。

海軍陸戰隊緬懷2殉職官兵，今晚進行點燈追思。(林雅惠攝)

王瑞麟致詞表示，各級長官都一一表達不捨，也提及美國太平洋陸戰隊指揮官克拉帕羅塔中將亦來函表達哀悼，希望藉由這次的事件，讓未來訓練安全上更加精進，各士兵官都能夠在安全環境上做訓練。

除了今晚追思會外，並將於7月18、19日（星期六、日）上午8點至晚上6點，開放各界前往追思致意，共同緬懷殉職隊員恪盡職守、保家衛國的英勇奉獻精神。

海軍陸戰隊今晚悼念2名殉職官兵點燈追思會，由指揮官中將王瑞麟率領官兵默哀一分鐘，再向家屬致意，之後陪伴點燈告慰英靈，歷時半小時結束，全場氣氛肅穆哀戚。

現場除點燈外，也提供留言板，不少同袍紛紛留言供官兵寫下想說的話，留言「你是最棒的陸戰菁英」、「我們心中的英雄」、「任務結束 一路好走」追思悼念。

(中時 )