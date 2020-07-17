軟銀再減持阿里巴巴 套現22億美元 21:512020/07/17 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據外媒報導，日本軟銀集團（SoftBank）再出售阿里巴巴持股，涉及總值22億美元，為該集團籌集資金以償付債務，並回購自身股票的一部分。 香港信報報導援引外電消息，該交易預期將於2024年5月至2024年6月期間結算，包括領子期權合約和買權價差。軟銀集團發言人證實此次交易的細節。軟銀2020年累計已售出總值137億美元的阿里巴巴股份。 阿里巴巴港股17日收漲2.4％至238.8港元。截至台北時間17日晚間9時6分，阿里巴巴美股盤前漲1.65％至246.49美元。 (工商 ) #阿里巴巴 #軟銀 #總值 #減持 #套現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 最狂妖股如何玩死你？神人爆9600張巨量驚人秘密 - 財經 剩10天…押美股要逃命？驚爆下波恐怖殺盤 - 財經 台積電3奈米不妙？死敵握EUV直追 專家爆市占率恐怖下場 - 財經 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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