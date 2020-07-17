據外媒報導，日本軟銀集團（SoftBank）再出售阿里巴巴持股，涉及總值22億美元，為該集團籌集資金以償付債務，並回購自身股票的一部分。

香港信報報導援引外電消息，該交易預期將於2024年5月至2024年6月期間結算，包括領子期權合約和買權價差。軟銀集團發言人證實此次交易的細節。軟銀2020年累計已售出總值137億美元的阿里巴巴股份。

阿里巴巴港股17日收漲2.4％至238.8港元。截至台北時間17日晚間9時6分，阿里巴巴美股盤前漲1.65％至246.49美元。

(工商 )