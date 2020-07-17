1名30多歲上班族林小姐，常因加班導致3餐不正常，時常吃完晚餐就立刻睡覺，一到假日就睡到中午，再跟三五好友聚會吃大餐。因工作忙碌，即使出現胃酸過多、消化不良、脹氣，甚至胸悶的情況頻頻發生，也沒時間到醫院就診，除了自行購買胃藥外，還食用益生菌，希望能調整體質。

周休假日為了紓解工作壓力，每晚都吃大餐配手搖飲料，導致整天胃脹、胃痛又便秘，為了改善症狀，就自行增加益生菌的用量，結果脹氣更加嚴重而就醫，才發現患有胃食道逆流。

坊間的廣告常宣傳益生菌可以改善腸胃不適、改善過敏體質，藥害救濟基金會提醒，有些含有益生菌或酵素的市售產（藥）品其實屬於指示用藥，應在醫師、藥師或藥劑生的指示下才能使用，如果使用指示藥品3天後，仍無法改善症狀，就應該就醫治療，不宜拖延。

益生菌是1種對健康有益的活微生物，包括：乳桿菌屬（Lactobacillus）及雙歧桿菌屬（Bifidobacterium）等，常被標榜為可以重建胃腸道菌叢，改善腹瀉、便秘的益生菌或酵素產品。但是在眾多產品中，只有經過科學驗證，取得衛生福利部核發的藥品許可證才能宣稱療效；或是通過健康食品許可申請，有小綠人標章，才能標示保健功效。民眾購買時也需透過醫療人員的評估，使用合適產品，對症下藥，才不致於適得其反。

近年科學研究也發現，過去被添加在益生菌食品的「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）」及「屎腸球菌（Enterococcus faecium）」，部分菌株經證實可能對人體健康產生危害，並可能帶有抗生素抗藥性基因。因此，為避免產生抗藥性致病菌的風險及維護國人健康，衛福部針對這2種菌株發布使用限制規定，未經確認其食用安全性前，不得作為食品原料使用。提醒民眾，購買市售益生菌保健類食品前，應諮詢醫療專業人員，以免花錢又傷身。

藥害救濟基金會強調，益生菌非萬靈丹，腸胃不適時應儘速就醫找出原因，由醫師開立適當的藥品。購買含益生菌、酵素食品前，建議諮詢醫療人員，不要擅自購買來源不明的益生菌產品，並特別留意產品成分及許可標章；若服用任何含有益生菌的藥品或食品後，發生任何不適的情形，應諮詢醫療人員或就醫治療。平日也要多注意生活習慣，像是細嚼慢嚥、進餐規律、定時定量、減少腸胃負擔，透過適度運動與適量蔬果，促進腸道蠕動。

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(中時電子報)