美方近兩月來加緊在南海問題上對大陸節節進逼，其極限壓迫策略已近乎「誘戰」的姿態，這是美國連續數年在南海推動其「自由航行」政策以來，對大陸施壓最強力的時刻。美方此時逼迫大陸攤牌，究其原因有二：首先是大陸並未因新冠疫情而停止南海島礁建設，反而加速推進；更重要的是，這給了川普一個藉口，可以在南海製造衝突與磨擦，以挽救其大幅落後的選情。

美方在南海政策上與大陸針鋒相對已有數年，此一政策主要形成於歐巴馬政府時期。雖然2013年的國務卿希拉蕊卸任講話與習近平訪美時歐巴馬的談話，都明白指出「太平洋夠大，足以容得下中美兩國」，美國對中國的崛起表示歡迎。但隨後大陸在南海屢屢與越南、菲律賓、印尼等國發生衝突，美國才發現這些國家無力各自對抗大陸，未來美國與這些南海周邊國家的關係可能在大陸的威逼與利誘下被各個擊破。

多年後維基解密透露的希拉蕊與幕僚電子郵件檔案，顯示希拉蕊早就準備在南海與大陸對抗，認為美國必須阻止中國在南海的主權聲索，但在她的任期中仍未在南海議題上採取更積極政策，主要是不希望與大陸對抗影響其競選總統的計劃。不料數年之後的總統大選，希拉蕊正是敗在以對抗中國大陸為口號的唐納．川普手下，美國政治情勢的變化多端確實令人難以預料。

面對即將到來的選舉，共和黨早已就選戰主軸形成共識，要以攻擊中國大陸為主要方向。近2個月來川普選情受到新冠疫情的干擾而格外低迷，攻擊中國策略仍未改變，今年4月以來，雖發生疫情干擾美國亞太地區航母部署的尷尬情況，仍多次派遣航母戰鬥群執行南海自由航行任務，並與菲律賓、澳洲、日本、印度等國舉行聯合軍事演習。光是在菲律賓海就有6月21日的尼米號與羅斯福號雙航母演習，6月28日又在同一海域換上雷根號取代羅斯褔號繼續操兵，還多次派出瀕海戰艦與導彈驅逐艦在南海島礁周邊航行擴張聲勢。直到7月中，美國海軍還宣布在南海的雷根號與尼米茲號演習仍在持續進行，其時間之長與規模之大都極為罕見。

此外，6月底7月初美軍連續3天派遣電子偵察機抵近廣東，隔不到幾天再於5天內派出3次戰管偵察機經南海抵廣東外海，等於是半個月內出了6次偵察任務。如此頻密的偵察任務與大規模長時間演習，其目的已經不只是「耀武揚威」而已，簡直就是準備真實地來場真刀真槍的比劃，才需要如此結實地收集資訊與模擬開戰。

日前美國務卿蓬佩奧又發出南海聲明，並由國務院發表南海政策文件，顯見美國不會只是喊話而已，文的、武的手段都已備好，接下來如果北京沒有對美方的步步進逼按耐不住，美方就得自已製造些海上或空中的磨擦事件，做為引爆軍事衝突的藉口。

雖然大陸有些專家認為美方目前疫情嚴重，不至於選擇此時升高武力對抗，但對於一個想挽救選情的現任總統來說，為求連任讓美國付出再多的代價都值得。另外有人批評其南海聲明內容老調重談，也確實如此，但沒有必要認真推敲聲明的論理邏輯與修辭文字，因為它的作用只是做為衝突的藉口。

接下來美國南海議題上對大陸的壓迫逐步進逼，如果策略上打算製造衝突，顯然大規模演習與迫近偵察不會有罷手的時候。如果大陸真的認為現在美國士氣低迷、資源有限，美國務院與軍方只能藉喊話為東南亞國家壯膽，或是只要北京安撫這些國家就能大事化小，恐怕會嚴重誤判形勢，畢竟美國考慮的是國家利益，川普考慮的是他自己的利益。

(中時電子報)