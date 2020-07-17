鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，台南、高雄市警察局長遭到撤換，北市警方繃起神經，對容易滋事的特種行業加強臨檢，約制業者做好自主管理。北市警察局長陳嘉昌17日晚間9時許，親赴素有天下第一所之稱的中山二派出所主持勤教，並慰勉員警的辛勞，嘉許中二所2名員警能在工作如此繁重下，還順利考上警大，最後致贈慰問品給員警。

中山分局分局長楊哲昌，日前指示轄區派出所針對特種營業場所加強告誡約制，勿發生聚眾鬥毆及重大刑案，若越線即施以強力擴大臨檢。

中山分局自本月13日起，每日21時至翌日3時，針對舞廳、飲酒店等易滋事場所，定時不定點實施擴大臨檢，除查核業者實名制使用情形，避免防疫破口外，另請業者負起責任保護消費者安全，更向現場負責人宣導防制聚眾鬥毆要領、加強自主安全管理，要求業者若發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立即通知警方到場查處。業者若未主動通知或沒有加強自主管理，仍發生鬥毆滋事，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締，宣示警方強力執法的決心。

(中時 )