據美聯社16日報導，此前宣布參加美國總統大選的「饒舌天王」、企業家肯伊威斯特（Kanye West），已在奧克拉荷馬州登記為獨立候選人。此前，肯伊已錯過了多個州的參選期限。奧克拉荷馬是他在申請截止日期前完成參選要求的第一個州。

中通社17日引據美聯社報導稱，肯伊的代表已於7月15日填寫並提交了美國聯邦選舉委員會的1號表格，這一表格是正式參加美國總統競選的必要文件。這名代表還支付了3.5萬美元的申請費用。奧克拉荷馬州選舉委員會發言人米莎．莫爾說，當天是在該州登記總統競選候選人的最後一天，當天有包括肯伊在內的3名獨立候選人支付了申請費。

此前曾有肯伊退選的報導。據美聯社報導，《紐約》雜誌14日援引肯伊的競選顧問稱「他退出了」，並表示肯伊聘用的團隊都對此感到失望。

TMZ則報導，肯伊已於15日在聯邦競選委員會註冊了「Statement of Organization」組織，為自己的競選服務。

值得注意的是，美國的總統至今都沒有一屆是由獨立候選人當選。

此前，7月4日，肯伊威斯特在推特上宣布參加美國總統競選，並得到了特斯拉公司CEO馬斯克等人的支持。幾天後，肯伊在接受《富比士》雜誌採訪時表示，自己已不再支持川普，競選總統是「為了贏」。

川普剛上台時，肯伊一度高調支持。2018年11月，肯伊造訪白宮，大談如何留住美國最優秀的出口商品「文化創意」，提高本土就業率。但不久之後，他有意疏離這位備受爭議的總統。

川普上周在接受Real Clear Politics採訪時表示，儘管肯伊有「真實的聲音」，但他的機會之窗正在關閉，目前距離大選不足4個月。他表示，在某些州肯伊已經錯過了註冊的最後期限。

作為一名成功的商人，肯伊身家達32億美元，身兼音樂製作人、服裝設計師等職，其與愛迪達聯名推出的椰子鞋系列備受年輕人追捧。他和妻子美國女星「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）育有4個孩子。

(中時 )