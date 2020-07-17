由台灣國際造船公司及比利時DEME Offshore共同投資設立的台船環海風電工程公司，於台灣自建自主擁有的離岸風電大型浮吊船「Green Jade」，已順利完成最終投資決策及新船建造合約之簽署，17日晚間於台北福華飯店舉辦慶祝晚會，見證台灣邁向《離岸風電主力工作船機製造在地化》政策之重要里程碑。

台船肩負國家推動離岸風電海事工程在地化之任務，於105年11月9日，聯合35家業者，成立「離岸風電海事工程聯盟Marine Team」，也可視之為台灣風力發電的海事工程國家隊。歷經3年半的時間，台船公司於108年2月與國際頂尖之離岸風電海事工程承攬商－比利時的DEME Offshore，合資成立在地化的「台船環海風電工程股份有限公司」（下文簡稱台船環海），希能帶動國內海事工程產業之整合及發展。

台船環海執行團隊經過縝密評估、規劃，考量風機大型化發展趨勢，例如14MW風機將在113年開始供貨，國內風場業者已有興趣採用；風場位置由沿岸淺水區愈趨遠岸深水區，承載風機的水下基礎鋼構亦趨大型化，重量已超過2,000公噸等因素，傳統樁腳站立式風機安裝船恐無法勝任；適合後續離岸風電基礎、風機安裝的船舶，應為打破樁腳型工作船工作深度受到水深的限制，可在更深水域和更具挑戰性的海床執行安裝工作，具全球營運能力的全迴旋浮吊船。

經過前述評估，台船環海公司於今年4月與台船公司簽署建造新一代離岸風電基礎、風機安裝用的全迴旋浮吊船「Green Jade」先期工程合約；最終雙方於109年6月30日簽署建造合約，此為台灣離岸風電業者自政府101年7月03日公告實施風力發電離岸系統示範獎勵辦法以來，國內業者在離岸風電工作船舶所做的最大投資項目。

為慶祝此一重大的里程碑，台船董事長鄭文隆，台船環海董事長曾國正於109年7月17日邀請經濟部、國營事業委員會、能源局、工業局、航港局、國內風電業者、風電開發商、國內航運業者、船級協會、相關法人機構等一同參與慶祝晚會。

「Green Jade」預定於111年第四季完工交船，112年春季投入台灣離岸風場水下基礎運輸及安裝工程。

(工商 )