報復性推案潮來臨！例如詠丞建設今年一口氣推出8個預售新案，產品包括7個透天別墅、1個住宅大樓，總銷金額28億元，大都聚焦在台中二線城市如大里、霧峰、潭子，最遠到台東！其中，位於大里區塗城生活圈的「詠丞悅幸福」，推出早鳥價、結構工程零付款，以及買房再送市價10萬元的北歐家具等優惠案促銷下，5月中進場至今已熱銷超過七成。

事實上，大里區在成熟商圈與交通建設持續挹注，以及大里軟體園區、大康橋計畫等重大利多加持下，相較於台中市南區、南屯區，大里區的房價顯得更為親民，大里區可說是2020年台中推案最旺區之一，吸引包括詠丞、沅林、德鑫等建商進場推案！

「詠丞悅幸福」推出買就送進口北歐家具的輕豪宅規劃，禮遇年輕家庭，以簡約與實用兼具的北歐美學，床組、沙發、餐桌、餐椅顏色自由配的方式，讓每戶小宅都有能各自不同的風情。

詠丞建設二代、執行長吳典融表示，「詠丞悅幸福」位於大里區塗城商圈內，幾分鐘就能掌握塗城路與成功路兩大主幹道，區域內八校環繞、六公園為鄰，5分鐘直抵台中軟體園區與中興路麥當勞商圈；8分鐘銜接74號快速道與中投公路。

基地面積近800坪的「詠丞悅幸福」預售新案，產品規劃24-33.8坪、2-3房輕豪宅，總戶數114戶，每坪開價25-26萬元，總銷28億元，並以21項健康公設、營造出下樓猶如走入森林裡的悠美學。

吳典融表示，詠丞建設深耕大里區已有18年，從2002年「瑤居軒」開始，到「詠丞大富」、「詠丞臻豪」、「詠丞大境」、「詠丞大豐」及「悅森林」、「悅品川」等建案；詠丞的建築作品多在大里區，從別墅到大樓，多元而豐富，規劃與營造實力透過銷售成績獲得認同，詠丞堅持「只蓋買得起的好房子」！

(工商 )