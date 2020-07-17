鑒於美國疫情急遽升溫，疾病管制與預防中心（CDC）表示原定於7月24日到期的郵輪禁航令將續延到9月底，為該機構第二度延長禁航令。然而該宣布也讓先前預期今夏可恢復營運的郵輪業者大受打擊。

CDC表示，自3月1日到7月10日為止，郵輪確診病例累計達2,973例，死亡人數則為34人。在這段期間，航行的123艘郵輪當中共爆發99起疫情，相當於80％的郵輪都受到感染。而且這項數據還不包含《鑽石公主號》，當時曾造成逾700人感染、至少9人死亡。

然而受禁航令延長影響，國際郵輪協會（CLIA）也宣布將繼續暫停美國郵輪營運計畫直到9月15日。CLIA是全球最大郵輪產業協會，其會員涵蓋全球95％的郵輪業者。

該協會策略公關部門資深董事高林貝倫德（Bari Golin-Blaugrund）接受訪問時聲稱，在9月15日到來之前，CLIA會針對是否開放航行再度評估，不排除暫停營運時間將會繼續拉長。

(工商 )