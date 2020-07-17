新冠肺炎疫情狂燒，導致美國、巴西與印度確診人數再次刷新紀錄！路透統計指出，美國周四（16日）單日確診人數增加逾7.7萬人、再度改寫新高。巴西同一天確診人數也累計突破兩百萬大關，而且從一百萬到兩百萬例，只花27天時間。此外印度確診病例也正式破一百萬人，成為僅次美國、巴西全球第三大疫情重災區。

美國疫情持續失控，根據路透社數據顯示，美國周四確診人數增加77,217人，打破上周五所創69,070人紀錄。其中德州增加逾1.5萬人、佛州增近1.4萬人、加州也逼近千人。至於同一天單日死亡人數也增加969人，改寫6月10日最高紀錄。截至目前為止，美國已有13.8萬人死於新冠肺炎。

數據分析發現，美國在6月平均每日增加2.8萬確診病例，到了7月日增人數已激增到57,625人，凸顯疫情在7月再度惡化。美國傳染病學權威佛奇（Anthony Fauci）警告，如果美國政府不趕緊採取必要行動抑制病毒擴散，單日確診人數恐在近期將突破10萬人大關。

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