雖然受到低氣壓影響，部份地區下起雨來，不過整體仍高溫炎熱，連帶用電量還是高居不下。台電表示，17日最高用電量出現在下午1時59分，尖峰用電達到3,688.2萬瓩，創下今年用電排名第5、歷史7月用電第7，也是史上用電第9高。

在這樣的情況下，台電指出，今日備轉容量約424.3萬瓩，備轉容量率11.5％，供電燈號亮出「供電無虞」的充裕綠燈。

今年用電量排名及歷年用電量排名：

2020年用電量排名：（截至7/17）1. 7/14：3,779.0萬瓩、2. 7/13：3,752.8萬瓩、3. 6/24：3,716.9萬瓩、4. 7/08：3,710.6萬瓩、5. 7/17：3,688.2萬瓩（今日）、6. 6/23：3,684.7萬瓩、7. 7/10：3,683.0萬瓩、8. 7/15：3,675.5萬瓩、9. 7/09：3,668.6萬瓩、10. 6/30：3,668.2萬瓩

*台電統計歷年7月用電量排名前10高：（截至2020/7/17）1. 2020/7/14：3,779.0萬瓩、2. 2020/7/13：3,752.8萬瓩、3. 2019/7/17：3,738.3萬瓩、4. 2020/7/08：3,710.6萬瓩、5. 2019/7/16：3,692.6萬瓩、6. 2018/7/31：3,690.6萬瓩、7. 2020/7/17：3,688.2萬瓩（今日）、8. 2020/7/10：3,683.0萬瓩、9. 2019/7/31：3,680.7萬瓩、10. 2020/7/15：3,675.5萬瓩。

歷年用電量排名前10高：（截至2020/7/17）1. 2020/7/14 3,779.0萬瓩、2. 2020/7/13 3,752.8萬瓩、3. 2019/7/17 3,738.3萬瓩、4. 2018/8/01 3,735.1萬瓩、5. 2020/6/24 3,716.9萬瓩、6. 2020/7/08 3,710.6萬瓩、7. 2019/7/16 3,692.6萬瓩、8. 2018/7/31 3,690.6萬瓩、9. 2020/7/17 3,688.2萬瓩（今日）、10. 2020/6/23 3,684.7萬瓩。

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