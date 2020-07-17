格威傳媒集團今（17）日宣布鄭儼驥為集團新任執行長，在日前格威傳媒被博報堂集團取得逾半數股權之後，他是博報堂首位東京總部派任來台之高層主管。

鄭儼驥表示，他的優先任務是提升雙方緊密的合作關係，博報堂期待從格威多元、獨特且在地化深耕的優勢，擴大在台灣市場的在地客戶群與事業版圖，並讓格威的發展更具前瞻性及國際化。

鄭儼驥生於日本大阪，小學在台灣求學，長大後前往日本神戶的Marist Brothers國際學校及美國洛杉磯的南加州大學求學。他在博報堂集團服務逾30年，服務過聯合利華、可口可樂、三得利、P&G、Toyota等國際品牌企業客戶，並曾任博報堂全球業務部門負責人、博報堂整合媒體規劃部門負責人。

格威傳媒集團董事長郭冠群表示，將藉由鄭儼驥的廣告行銷資歷、跨國客戶資源與國際視野，協助格威充分發揮優勢，為台灣客戶帶來全新國際視野與協助海外市場拓展，並提升格威全面性整合行銷傳播服務，展現整併後的實力，擴大業界影響力。

(工商 )