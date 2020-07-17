精銳女團「星火SPARQ」頌安、寶蓉與羅琳三成員雖被疫情擾亂表演活動腳步，但平時除了積極團練外，各自也勤「練功」，待發揮時機到來能一展長才。

星火SPARQ成員左起：羅琳、頌安、寶蓉。（沐水堂文創提供）

隊長頌安則利用閒暇在家苦修吉他樂器，她在tiktok上彈唱周興哲〈一樣美麗〉、林宥嘉〈兜圈〉、周杰倫〈說好不哭〉、草東沒有派對〈大風吹〉，誠摯聲線打動人心，粉絲狂讚。她動靜皆宜，舞來有勁，而有網友留言：「你都不用眨眼睛喔？」頌安自己再看才發現「真的欸！」

寶蓉讚跳〈速食愛情〉 羅琳沖浪展身手

寶蓉日前在tiktok展現《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元出身男團「四堅情」的〈速食愛情〉酷舞，吸睛上萬。她還玩了tiktok「蔬菜九宮格」，向來展現健康運動形象的她，九項食材中她不愛吃的近半，看到食材名立即大力搖頭。而她對烘焙極感興趣，近來拜師學藝，簡單的餅乾及麵包現在已難不倒她了。

酷酷的羅琳則趁天氣放暖，著上勁裝拿起沖浪板，在浪花上一展好身手。酷樣極具魅力的她也不時「露餡」曝出可愛一面，臉書上貼出沖浪帥照發文：「海水是溫的嗎？當你下水感覺周圍溫溫的...是人太多的關係吧」，粉絲們不禁笑嗆：「是因為陽光。」

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坐在水裡幹嘛？

A post shared by ℙℝℚ 羅琳 Warya (@warya_ele7en) on Jun 23, 2020 at 3:06am PDT

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