精銳女團「星火SPARQ」頌安、寶蓉與羅琳三成員雖被疫情擾亂表演活動腳步,但平時除了積極團練外,各自也勤「練功」,待發揮時機到來能一展長才。

星火SPARQ成員左起:羅琳、頌安、寶蓉。(沐水堂文創提供)

隊長頌安則利用閒暇在家苦修吉他樂器,她在tiktok上彈唱周興哲〈一樣美麗〉、林宥嘉〈兜圈〉、周杰倫〈說好不哭〉、草東沒有派對〈大風吹〉,誠摯聲線打動人心,粉絲狂讚。她動靜皆宜,舞來有勁,而有網友留言:「你都不用眨眼睛喔?」頌安自己再看才發現「真的欸!」

寶蓉讚跳〈速食愛情〉 羅琳沖浪展身手

寶蓉日前在tiktok展現《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元出身男團「四堅情」的〈速食愛情〉酷舞,吸睛上萬。她還玩了tiktok「蔬菜九宮格」,向來展現健康運動形象的她,九項食材中她不愛吃的近半,看到食材名立即大力搖頭。而她對烘焙極感興趣,近來拜師學藝,簡單的餅乾及麵包現在已難不倒她了。

酷酷的羅琳則趁天氣放暖,著上勁裝拿起沖浪板,在浪花上一展好身手。酷樣極具魅力的她也不時「露餡」曝出可愛一面,臉書上貼出沖浪帥照發文:「海水是溫的嗎?當你下水感覺周圍溫溫的...是人太多的關係吧」,粉絲們不禁笑嗆:「是因為陽光。」

