為提供更智慧的便民服務，桃市地政機關推動「地政i領件」服務，藉由在機關外設置智慧服務櫃，洽公民眾不必受到營業時間限制，24小時都能到櫃前領取申辦完的地政案件。地政局也在17日選定楊梅地政事務所作為示範點，舉辦「地政5i心服務 智慧生活新桃園」成果發表會。

智慧化5i服務共分為「地政i領件」、「地政i雲端」、「地政i連網」、「地政i行動」、「地政i服務」，其中「地政i領件」服務是屬全國首創，即日起在全市7個地政機關啟用，但因平鎮地政所未來可能遷址，因此目前暫無此服務。此外，因應中央實價登錄新制，桃市也首創不動產過戶後，24小時即可線上查詢的服務。

桃園市副市長李憲明出席活動時指出，地政「i雲端」提供線上服務，無論是申辦住址變更、土地鑑界都可在雲端操作，不須特地跑一趟；地政「i連網」則是提供不動產交易資訊查詢服務，透過桃寶網及不動產交易e指通，提供空間定位的不動產實價登錄交易資訊。

此外，李憲明也說，地政「i行動」結合智慧型載具，只要下載地政專屬app」即可隨時查詢案件辦理進度，及各地所目前櫃台等候人數；地政「i服務」則整合地政與稅務資源，提供跨機關的服務；各地政所也可跨所辦理登記業務，並可辦理全國的抵押權設定等10種登記案件。

(中時 )