振興三倍券15日全面發放，桃園市經發局也協同中壢、桃園、八德、龍潭四大觀光夜市，在17日推出桃園夜市券加倍送活動，民眾只要持身分證明文件，即可以200元三倍券兌換400元夜市券，市長鄭文燦晚上更親自抵達中壢夜市，現場示範如何兌換夜市券，呼籲市民一起振興經濟。

隨著疫情逐漸趨緩，各地也漸漸進入防疫新生活。中壢夜市主委鄒年炳感嘆，疫情對夜市營運衝擊頗大，希望藉由這次的活動扳回一城，目前預估人潮能在兌換活動後，回復至疫情前8成的狀況；鄭文燦也說，此次推動夜市券，目的就是加速產業復甦，活動期間還有許多攤商共襄盛舉，祭出憑振興券或夜市券消費，就能享有額外優惠。

經發局局長郭裕信也提醒民眾，夜市券活動自17日開始、26日結束，民眾只要攜帶具身分證字號的證件至四大夜市就能兌換，各夜市每營業日限量至少150份，共計發放6,000份。每張夜市券面額為50元，不論餐飲、服飾、娛樂皆可使用，可使用至9月30日。

(中時 )