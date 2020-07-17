印度再度發生令人髮指性侵案，兇手為了避免入獄，還駕駛拖拉機輾斃少女，事後調查發現，兇手這一切行為，竟是為了替死去父親報仇，將過錯怪罪到仇人女兒身上，還用如此殘忍手段報復，引起印度民眾怒火。

這起命案一開始被誤認車禍意外，但真相是卻是死者曾遭輪暴後滅口，這名17歲少女，日前與母親從阿曼普爾鎮（Amapur）的市場返家，途中遭拉杰普（Yashveer Rajput）駕駛的拖拉機輾斃，母女當場死亡，當時群眾要求立刻逮捕拉杰普，但卻被他逃走。

原來拉杰普數個月前曾綁架少女，夥同另外兩名友人輪流性侵，事發後少女母親報案，3人被逮捕後沒多久獲得保釋，根據外媒報導，拉杰普開車輾斃少女，是為了替死去父親報仇，還有避免因為性侵罪入獄。

拉杰普一連串的犯罪行為，全都是為了替亡父報仇，拉杰普的父親就是遭受害母女的親戚所殺害，而至今拉杰普還有兩位親戚正在坐牢。

(中時電子報)