為培養時尚教育人才，萬能科技大學時尚造型設計系除了請來專業師資、斥資打造專業造型教室外，更開設一系列課程，舉凡時尚彩妝、配飾設計、服裝設計在萬能都學得到。此外，時尚系也在109學年度正式設立表演藝術組，成為全台唯一結合時尚設計與表演藝術的學校。

師資方面，時尚系重磅請來技職之光的林明惠及王牌新娘秘書劉一勳坐鎮指導，開設一系列新娘秘書相關課程，包含時尚彩妝、創意彩妝設計、整體藝術造型、複合媒材藝術、配飾設計與服裝設計。

此外，萬能還籌畫2、3年打造專業造型教室，如美髮沙龍專業教室、藝術美甲眉睫半永久妝創業教室、時尚工藝設計教室、時尚伸展台走秀多功能教室；今年更加碼建置芳香美膚廊道、表演藝術廊道、流行時尚廊道、浪漫婚禮廊道、創意精品廊道等新建館舍，設備相當到位。

除了上述課程外，時尚系也提供表演藝術課程供學生選修，學生也成立「乾麵樂團」，精彩的表演廣受各界好評。主唱林龍表示，學校為了讓我們有更多的發揮空間，在今年投資許多專業設備，如成音配樂剪輯繪圖專業電腦教室、歌唱音樂專業教室、影音錄製流行樂團多功能教室等，讓學生有機會錄製屬於自己的專輯，並且提供虛擬攝影棚、時尚演藝微劇場等優質的學習環境，訓練肢體語言。

時尚系主任蔡春恩表示，萬能是全國唯一將時尚設計與表演藝術結合的學校，再搭配業界頂尖師資，相信能帶給學生最全面的學習環境，讓他們的未來無可限量。

(中時 )