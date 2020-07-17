大學指考成績於今天公佈，基隆市二信高中多人堅持到最後，其中陳柏睿、江紓柔社會組五科都衝出400以上的高分，落點分析顯示都有機會上台大。

陳柏睿早先已錄取香港中文大學及香港城市大學的商學院，都是QS世界排名百大的名校，但考慮疫情不穩，留下來再拚指考並給自己多一個選項。同為頂大班同學的江紓柔學測54級分表現失常，目標台大與政大的她也決心指考，雙雙都考出好成績並一償宿願。

二信高中指出，今年大學指考數學乙偏難，較去年頂標驟降8分，前標更暴跌13分，全國僅331人比起去年一口氣少了近三分之一，但高中部林倖瑜數乙考出滿分實屬不易，她表示，高中雖然選擇自然組，但她也不排除大學往會計、經濟等商管領域發展，因此多考了一科數乙，她認為現今社會鼓勵「跨域」，希望用指考的成績及更多校系的選擇機會，爭取更適合自己及更好的校系，最後錄取哪個校系，她都會積極朝自己的目標前進，培養自己的多元智慧及能力，創造自己的多元價值，成為一個符合現代社會的「斜槓青年」。

二信指出，張家瑜是因為喜歡化學，大學學測前就已經鎖定化學相關的校系，雖然申請入學如願錄取國立東華大學化學系，沒想到學測後家庭遭逢巨變，母親突然病逝，擔心離家太遠無法留在基隆陪伴父親並照顧奶奶，毅然決然投入指考，再拼離家近的學校。皇天不負苦心人，指考五科接近290分讓她極有機會考上海大，達成照顧家人的孝心。

二信高中表示，今年該校仍有52位同學堅定意志力拼大學指考，他們都有共同的想法，就是堅持到最後力拼「更好」，他們也有共同的態度就是盡最後的努力爭取更好的表現，選擇更理想的大學校系，從成績的表現，可以看出堅持到最後的同學幾乎都有進步，甚至達到自己理想的目標，他們的神與態度值得肯定，也相信以這種「堅持更好」的態度進入大學，未來都會有不錯的機會等著他們。

(中時 )