台中建築業生力軍-精晨建設，進軍房地產的代表作、選擇插旗北屯區十期重劃區推出「精晨臻城」電梯豪墅！該案不僅禮聘名師規劃，且不惜成本採用國際建材，強調戶戶擁有大露台、庭院、雙景觀陽台，是有宜居概念的電梯豪墅。「精晨臻城」總戶數僅14戶、每戶總價3,588萬元起，進場不久已熱銷9戶，讓初嘗甜美果實的精晨建設總經理曾晨珀開心不已，已著手籌備第二案。

曾晨珀表示，媲美紐約長島特區的北屯十期，低密度高綠覆別墅聚落；明星學區-葳格中學、磊川華德福實驗小學、常春藤高中、建功國小等校環繞於側；軍福公園、景美公園、南興公園伴生活；3至5分鐘銜接台中捷運及74號快速道路，東山及軍功商圈商圈無限機能，學區、綠覆、商圈、交通全能到位，形塑優雅生活圈。

「精晨臻城」由七期頂級豪宅推手-陳俊宏建築師以及2020年德國IF室內設計大獎的易構設計張建能設計師，雙強聯手為建築與室內空間做臻工規劃。該案基地面積總共500坪，僅規劃14席獨棟雙併電梯別墅，地坪約35坪、建坪在83-91坪，社區規劃東西向，臨路朝南帝王座向，戶戶擁有大露台、庭院、雙景觀陽台，規劃4至5房格局，享受猶如百坪大墅的雍容空間。

「世界上有很多好的事物，不是我們不用，只是還不知道」，曾晨珀在建材挑選上別出心裁，精晨建設以實際使用經驗，反饋美好五感體驗給客戶，體驗過國際各大頂級建材及最好的廚具家電的使用經驗後，決定將這些美好的使用經驗帶入建案標準配備。

曾晨珀說，「精晨臻城」廚房選用德國頂級品牌allmilmo無把手廚具系統櫃、義大利Falmec精品排油煙機、義大利ARISTON三口爐；衛浴五金標配德國hansgrohe功能化淋浴龍頭、德國Duravit單體馬桶、美國Kohler浴缸以及日本Panasonic全自動智能馬桶，讓生活就像精選輯，「客戶從住進〈精晨臻城〉內就能即刻享受最好的生活樂章！」

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