視訊軟體服務商Zoom推出企業級全功能個人通訊硬體設備，希望在長期遠距離工作趨勢下，增加客戶使用其視訊會議服務的忠誠度，顯示Zoom要投入「硬體即服務」的經營模式。

Zoom本周成立新事業單位名稱Zoom for Home，負責為遠距工作的企業員工提供專門視訊會議硬體。配備27寸觸控螢幕平板電腦DTEN ME是Zoom發表的首款硬體設備，是投入硬體市場的策略一部分。

新冠肺炎疫情爆發期間讓遠距工作需求暴增，即使美國在疫情減緩後陸續解除封閉措施，但逾半美國企業高層預期大部分員工將繼續在家進行遠距工作。在大勢所趨下，企業對內對外的溝通就極需要視訊會議。

資誠（PwC）6月遠距工作調查顯示55％美企管理層，預期其高達60％到100％員工將每周至少有一天遠距工作。

但視訊會議市場競爭激烈，Zoom必須用盡一切方法來提高客戶忠誠度，因此成立新硬體事業單位。

Zoom讓客戶以約600美元（不到1.8萬台幣）購買內建攝影機和8個麥克風的DTEN ME。為迎合視訊會議需要，這平板特別提供包括互動式白板書寫、共同註釋和專屬視訊會議按鍵等功能，還可以充當外部監視器。

Zoom根據企業客戶視訊會議需求來量身打造這款平板，讓其配合Zoom的視訊軟體與服務，使客戶的員工愈來愈習慣使用Zoom的軟硬體設備後，就不容易轉用其他供應商的產品與服務。

目前市場沒有太多跟Zoom類似產品可供選擇。推出硬體視訊設備被視為有助增加Zoom競爭力，去對抗早已主導視訊軟體市場的微軟和谷歌等強敵。

但調研機構顧能（Gartner）資料顯示今年全球IT設備支出可能大減約16％，因此專家認為一台DTEN ME售價達600美元，難以吸引現金短缺的企業做大量採購。

(工商 )