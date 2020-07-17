臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）近日在臉書直播中訪問白宮公衛顧問佛奇（Anthony Fauci），談到美國最新疫情進展與白宮的防疫政策，忍不住抱怨美國擴大病毒篩檢的速度太慢，還批評總統川普的作為令人「非常失望」。

祖克伯16日在臉書平台上進行直播，請來佛奇接受線上專訪。祖克伯於直播中表示：「起初我的確同情政府，因為我知道無論我們做得多好，疫情仍舊難以控制。」

但祖克伯隨後改口表示：「現在已經7月了。我覺得我們本該能避免疫情再度惡化，但很遺憾國內病毒篩檢產能依舊不足，而你（佛奇）和疾病管制中心（CDC）頂尖科學家的信用也遭到打壓，因為白宮至今仍有官員認為大家無須遵守基本防疫規範，例如戴口罩。」

祖克伯雖未點名他口中所指的白宮官員名單，但外界很清楚他是在批評川普，因為疫情爆發以來川普始終不願在公共場合戴口罩。

(工商 )