基隆仲夏樂集盛大登場，基隆市長林右昌於17日啟動儀式中邀大家享受港邊夏夜風情。（吳康瑋攝）

基隆市文化局自17日起連續兩個週末假日，在海洋廣場舉辦「2020基隆仲夏樂集」活動，共計20組的多元表演團體帶來22場次的精彩演出，市長林右昌晚間特別前往現場主持開幕儀式，並呼籲大家在基隆最棒的夏夜中，一起感受到這座城市的海洋文化音樂氣息。

林右昌說，基隆仲夏樂集將會在海洋廣場一連舉辦6場，這是疫情解封之後在廣場上舉辦的第一場大型活動，希望在開放的廣場、伴著美妙的音樂，帶給大家快樂的夏天夜晚，也希望大家好好享受這場音樂盛會。

林右昌還指出，市府近年來陸續整理許多閒置空間及歷史場館等，接下來將會徵求文創與青創的個人或團隊進駐，也會提供最優惠的條件，鼓勵大家與市府的資源結合，希望達到孵育及鼓勵年輕人創業的政策目的。

文化局表示，2020基隆仲夏樂集將在7月17日至19日、24日至26日連續兩個週末假日在海洋廣場舉辦，除了有共計20組的多元表演團體帶來精彩演出，更結合互動演出、閱讀專區與創意市集，要讓前來參與活動的每一位朋友感受到這座城市的海洋文化音樂氣息。

文化局表示，音樂表演搭配基隆得天獨厚的山海景緻，能近距離身處於城市與自然間，是基隆這座城市最美麗的文化風景，更邀請大家在仲夏之際，相揪前來基隆體驗多元的藝術演出，在悠揚的樂音演奏中享受一場浪漫的音樂夜宴。

文化局指出，在舞台週邊，文化局還設置基隆行動圖書館，展示親子主題共讀圖書、繪本、並提供辦證、借書、還書等服務，另外也邀請基隆在地設計工作室以及「邊緣人市集」手工飾品、插畫、復古玩物攤位等，讓民眾發掘驚奇與樂趣。希望這場屬於基隆的夏日海洋音樂市集，讓市民與每一位前來遊玩的旅客，都能感受到海風吹拂下的浪漫氣息。

第一週的活動由「基隆交響管樂團」作為活動開場，接著多次入圍爵士弦樂四重奏的「玩弦四度」與被譽為台版歌喉讚的「尋人啟事The Wanted」將接續上場，「Ｍr.Why花影樂團」、「龤之聲歌手」、「B-MAX馬克筆人聲樂團」、「天馬戲創作劇團」、「紅樓樂團」、「隨心所欲樂團」也將輪番獻藝。

緊接著來到重頭戲的第二週，包括金音獎與海洋大賞得主的「皇后皮箱」、樂團超新星「荷爾蒙少年」、「LINION」，紅遍海內外的「妮可醬」、「I Mean Us」，人氣樂團「無妄合作社」、「好樂團」、「Limi」，基隆在地代表「鏽鉚釘」，還有「On.P.Young紅鼻子馬戲團」、「扯鈴達人～鄭湧蒼」，將一同嗨翻仲夏。

(中時 )