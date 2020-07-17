漁港最美光雕水舞，深澳夏日限時展演。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

漁港最美光雕水舞，深澳夏日限時展演。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府近年來極力推廣漁港觀光，瑞芳區深澳漁港光雕水舞於7月11日晚上7點盛大開場，今年水舞融合深澳在地特色，為深澳漁港量身打造不同以往的光雕水舞展演，自7月11日至24日每天晚上7點到9點，每30分鐘進行展演，為期短短兩周的時間，帶給觀眾全方位豐富的視覺與聽覺饗宴，時間有限要來要快。

除了令人耳目一新的夜晚光雕水舞展演，深澳漁港週邊著名的「象鼻岩」及「酋長岩」怪石嶙峋的海蝕景致，更是讓人嘖嘖稱奇，此外沿著港邊有全長約310公尺的海天步道，漫步在平臺盡頭一眼望去擁有270度超級海景視野，更可遠眺九份山城美景，步道入口處的「嵐海秘境咖啡廳」，能品嚐美味的咖啡和小點心，而且新北市與宜蘭縣在暑假期間合作推出北宜連線行銷漁港觀光，只要名字與「新宜、宜新」同音，即可享店內商品全面9折。

每30分鐘一場的光雕水舞秀，搭配氣勢磅礡的音樂，藉由全新科技的光雕技術，深入呈現深澳漁港的多元面貌，想知道欣賞光雕水舞的最佳視野嗎？就在「深澳港海鮮樓」的餐廳二樓座位，由上往下俯視精彩的光雕水舞，一邊欣賞著水舞一邊大啖美味海鮮，實在是人間一大享受，而且只要在「深澳港海鮮樓」憑三倍券消費就贈送美味小卷一份，這麼好康的資訊，還不趕快把握時間來趟前所未有的震撼體驗與樂趣。

農業局長李玟表示，今年度深澳水舞融合了光雕設計，呈現深澳漁港多元面貌，包含特色漁產小卷、白帶魚，特色景點「象鼻岩」、「酋長岩」造型之意象，將其展現的栩栩如生，藉由短短的14天帶給大家聲光色俱全的科技藝術饗宴，欣賞美景的同時，還能享受深澳漁港的特色美食，搭配著優惠活動，讓大家吃得開心、玩得開心，花錢花得更開心。

(中時 )