高雄市長補選民調，民進黨候選人陳其邁目前仍遙遙領先國民黨候選人李眉蓁。國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，從李眉蓁跑行程中，很多人看到李眉蓁都很支持、疼惜她。互動很好。甚至透露曾投罷免票的人跟他說，投罷韓票，不代表支持陳其邁。讓他看到逆轉的分水嶺。

謝龍介接受《聯合新聞網》直播專訪時表示，一個高雄的女兒願意出來，為高雄市這個城市打拚。時間很急迫，要怎樣在這29天打破冰天雪地開出美麗燦爛的花？他認為，如果陳其邁夠優秀，2018年高雄市長選舉，韓國瑜就不會贏他15萬票。最後韓國瑜94萬票被罷免，是因為韓國瑜要救高雄，他要拿到中央的政權，才能讓高雄脫胎換骨，所以他做出選總統的決定，造成最後失敗、選輸，成者為王、敗者為寇，也才會被高雄市民認為違背對他的期待。

謝龍介表示，在94萬罷韓票下，李眉蓁出來競選，壓力很大。不過曾投罷韓票的人表示，投罷韓，不代表支持陳其邁。李眉蓁知道這個訊息，信心就會來了，所以她跑攤拜票的腳步越來越不沉重、越來越輕鬆。我們已經看到逆轉的分水嶺。

(中時電子報)