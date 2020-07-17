高齡化社會來臨，長照已成台灣社會議題；佐登妮絲集團傾注企業資源，投入長照公益關懷，與家總攜手合作，運用佐登妮絲SPA門市及電商全通路優勢、美容師服務、產品、員工等優勢，強化長照資源推廣與喘息服務能量，全台培訓631位門市美容師化身長照志工代言人，讓社會大眾重視長照議題與善用長照服務資源；同時，佐登妮絲也捐贈家總長照精油紓壓包5000份，協助志工紓壓教學喘息服務。

佐登妮絲集團執行長陳佳琦表示，佐登妮絲深耕台灣32年，始終努力以實際行動來表達我們對這片土地的愛與關懷，為了善盡企業社會責任，佐登妮絲一直都在思考，除了做好美容美妝事業，提供專業服務與就業機會，持續關懷弱勢團體之外，如何能更深入、更投入台灣社會公益關懷。

此次長期照顧認知與需求調查發現，女性在長照課題中負擔非常多的責任，也更需要喘息服務，若公益能結合企業本身的優勢，效果一定事半功倍。從去年12月啟動通路長照宣傳，集團即發動一波熱銷商品玫瑰晶萃精華油義賣行動，在所有實體及電商通路積極宣傳，期望能夠透過熱銷商品義賣增加長照議題宣傳強度，接下來，將與家總持續合作，全力投入長照議題宣傳與志工喘息服務計畫。

根據最新「長期照顧認知與需求調查」結果顯示，主要照顧者多以女性為主，近6成家庭照顧者有支持性服務需求，其中喘息服務需求居首位，但實際使用者竟不到1成；調查結果中也顯示，近5成預備照顧者擔心未來照顧責任，但僅有其中15.3％預備照顧者曾與家人討論未來照顧責任，可見長照資源的認知與推廣，還有很大的空間。

佐登妮絲運用企業優勢，協助家總傳遞長照訊息給予已經面臨或未來將會面臨長照責任的女性朋友們，規劃三大執行計畫，第一項計畫是佐登妮絲全通路長照議題宣導計畫，目前佐登妮絲在全台灣總共有145 家門市，每家皆放置家總相關DM，並培訓631位門市美容師化身長照代言人。

第二項計畫是喘息服務計畫，在這次調查中，佐登妮絲也看到主要照顧者對於身心靈放鬆的急迫性，佐登妮絲善用舒壓按摩強項，除了捐贈長照精油紓壓包，及透過影片與種子講師傳授精油按摩紓壓方式之外，接下來將提供員工一年兩天志工假，配合家總在固定據點為主要照顧者進行精油按摩，並與家總合辦喘息服務活動，用行動支持喘息服務。

第三項計畫是家庭照顧友善職場計畫，當員工有家庭照顧需求時，公司可成為堅強後盾，引導員工尋求支持性服務，減低因為家庭照顧而離職的情況發生；同時拋磚引玉，號召更多企業一起加入家總發起的「家庭照顧友善職場計畫」。

(中時 )