東京奧運因為新冠肺炎疫情關係，不得不延後一年舉辦，而有關奧運資格的賽事也因此停擺，原本令人擔心會因為疫情而讓棒球奧運資格賽制受到影響，不過國際奧會宣布將會維持原本計畫，在台灣舉辦最終資格排名賽。

奧運棒球公有6隊能夠參加，其中已經有日本、韓國及墨西哥確定能夠參賽，而剩下名額將會在美洲區資格賽及台灣舉辦的最終資格排名賽決定，美洲區冠軍可以直接取得參賽權，2、3名將要來到台灣與中華隊、荷蘭、澳洲籍中國大陸等，爭取最後名額。

不過原本要舉辦的資格賽因為疫情關係延後，原本擔心是否會改為別的方式決定參賽名額，不過國際奧會16日宣布，將會以相同方式決定奧運資格，最終資格賽仍會在台灣舉辦，不過日期仍就未定，會視疫情狀況來定奪。

而先前棒協秘書長林宗成表示，目前世界棒壘球總會WBSC的看法是，美洲區及6搶1資格賽，希望能在今年的11、12月舉辦，最晚必須要在明年1月前打完，並且美洲區資格賽必須要先進行。

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(中時電子報)