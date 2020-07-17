巴西16日新增4萬5千多例確診，確診人數累計突破200萬，共201萬2151人，疫情之嚴峻，僅次於美國。但也因為感染人數多，成了全球研究員和製藥公司測試疫苗療效的理想國。

截至7月14日，全世界已開發了163種Covid-19疫苗，其中23種已開始進行人類臨床測試。但只有兩個疫苗進入第三階段──批准上市之前的最後一個階段。在第三階段須對成千上萬的個體進行大規模試驗，藉此評估疫苗的療效與安全性。

這兩個疫苗的第三期試驗都將巴西包括在內，至少14,000巴西人會接受注射。

其中一個疫苗由牛津大學和阿斯特捷利康（Astra Zeneca）製藥公司研發。另一個將在巴西進行第三階段實驗的疫苗出自中國生技公司Sinovac。它的CoronaVac疫苗使用去了毒性的病毒細胞，藉此刺激患者的免疫反應。測試將於20日開始，約9000名志願者接種，以醫護人員為主。

(中時 )