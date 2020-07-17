立法院通過第六屆監察院人事同意權案；蔡英文總統今晚在臉書發文，這段時間，對 陳菊(花媽) 有許多不實指控，卻因為國民黨的杯葛，而使所有的監委被提名人，都失去了在國會殿堂答詢的機會，實在很遺憾。

總統在臉書指出，今天，立法院通過第六屆監察院人事同意權案，「我要謝謝立委在議事處理期間的辛勞分」。

總統說，提名監委，是總統的憲法義務。行使同意權，則是憲法賦予立法院的責任。現在相關程序已經完成，「我期許新一屆監察委員8月1日上任後，能超然公正，善盡職責，盡心為人民服務，確保公平正義的實現」。

總統表示，尤其，監察院即將成立的「國家人權委員會」，更是肩負著重要的使命，我期待台灣的人權保障，能因此更加進步，不負人民所托。

此外，總統說，「我要再次強調，這段時間，對 陳菊(花媽) 有許多不實指控，卻因為國民黨的杯葛，而使所有的監委被提名人，都失去了在國會殿堂答詢的機會，實在很遺憾」。

總統表示，「但遺憾中我們仍然希望國家可以更好，對於朝野政黨提出的監察院、考試院相關修憲意見，待立法院成立修憲委員會後，我們會持續來討論」。

(中時 )