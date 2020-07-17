美國國務卿蓬佩奧近日批評中國大陸售伊朗武器違反聯合國協議，大陸外交部發言人華春瑩回應稱，美國已單方面退出《伊朗核問題全面協議》與《武器貿易條約》，背信棄諾、出爾反爾，完全沒有資格對此說三道四。希望美方儘快重返維護安理會決議權威，不要在錯誤道路上越走越遠。

在17日的大陸外交部記者會上，有媒體問及：美國國務卿蓬佩奧指責中方將於聯合國對伊武器禁運10月18日到後，對伊朗出售武器系統。中方對此有何評論？

發言人華春瑩表示，蓬佩奧國務卿有關言論顯然是為美方推動聯合國安理會延長對伊朗武器禁運製造藉口，毫無道理。這是美國無視安理會第2231號決議規定和國際共識，單方面退出伊核問題全面協議，背信棄諾、出爾反爾的又一例證。希望美方儘快重返維護安理會決議權威、執行伊核全面協議的正確軌道上來,不要在錯誤的道路上越走越遠。

華春瑩進一步表示，中方一向對武器出口採取慎重、負責的態度，堅持軍品出口三原則，即有助於接受國正當自衛能力、不損害有關地區和世界的和平安全與穩定、不干涉接受國內政。

她說，中方在不違反安理會決議等國際義務的前提下，同任何國家開展正常軍貿合作，均無可指責，美國沒有資格對中方說三道四。中方近日加入了《武器貿易條約》，而美國去年撤銷簽署這一條約，雙方對待國際規則的態度高下立判，不言自明。

(中時電子報)