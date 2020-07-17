諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）認為若美國企業員工因新冠肺炎疫情而繼續居家工作，並為此放棄城市生活的話，城市房價就可能因疫情而下挫。

標普CoreLogic凱斯席勒美國房價指數顯示，4月20大都會區房價年增4％，顯示之前受疫情打擊的美國房價迅速反彈，但席勒認為都會區存在房價可能下挫的風險。

他指出居住城市的好處包括上館子、去博物館或看舞台劇等都便利，但這些公共場在疫情爆發期間被封閉，社交距離限制令和居家工作規定等，令許多城市居民跑到郊區?避疫情。

在此情況下，席勒認為郊區房子可能是住宅買家更好的投資標的。他說民眾忘了郊區許多居住價值已建構出來，愈多人移居會讓這些價值變得更高。

他指出人口密集都會區土地價格是推升房價主因，地價便宜許多的郊區房價主要受營建成本影響，因此郊區房價難大漲。

曾準確預測2007年和2008年房市泡沫爆破的席勒認為目前房市、股市和債市等資產價格都已漲高。

根據標普CoreLogic凱斯席勒資料，即使疫情嚴重打擊美國經濟，但12個大都會區的4月房價較去年同期強勁增長，像鳳凰城、西雅圖和明尼阿波里斯市各年增8.8％、7.3％和6.4％。

但疫情期間讓美國失業人數飆升，給美國經濟前展造成高度不確定性，這些影響房屋需求的因素，不利目前居高不下的都會區房價。

對於房市來說，他認為大家正經歷網路無遠弗屆對世界帶來的轉變，包括改變了人們的工作型態，可減少民眾對居住都會區房屋的需求。

若疫情讓大家遠離人口密集都會區，而網路能讓大家遠距離工作而不受空間距進限制，使都會區的房價就可能因為需求減少而下挫。

(工商 )