振興三倍券正式上路後，不少人第一天就至超商、郵局領取，但因人潮過多，系統頻傳當機，讓民眾抱怨連連。民進黨台北市議員王世堅在政論節目中砲轟蘇揆重蹈消費券的覆轍，直批這讓行政院長蘇貞昌的錯誤又「罪加一等」。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，他覺得蘇貞昌這次的錯誤是又「罪加一等」，因為蘇貞昌讓大家錯認以前發消費券這件事情是好的，這樣很糟糕。接著，王世堅說，這次的領法，他倒是可以理解蘇用心，讓大家排的久領的困難，這樣才更能體會和感謝院長的皇恩浩蕩。

至於蘇貞昌表示，三倍券已發出500萬份，很受大家歡迎，王世堅指出，大家不是歡迎，是拿回三倍券，拿回自己的錢，1000元是自己出的，2000元是人民辛苦工作的納稅錢。而對於有飯店業者向蘇貞昌反映，生意變好了，王世堅聽到後很訝異，指出難怪蘇會犯錯，原來蘇在接洽的的對象都是這些財團級的飯店，而且他寧可聽2、300家飯店老闆講話，不來聽2、30萬小店家、小攤販的心聲。

王世堅指出，現在問題才開始，未來恐怕還有使用上和兌現的問題，這些都只會增加社會成本，把簡單的事情複雜化。王世堅分析，雖然兌現對大飯店、大財團來說沒問題，因為他們有專業的會計團隊，也有資金墊付，但小攤販他們沒這方面常識跟時間，要怎麼辦?甚至，到現在各界關心的找零問題仍舊沒有一個好的解決方法。

對於蘇揆表示，有建商說拿三倍券買房抵5萬，王世堅則呼籲觀眾不要這麼做，他還指出，如果房價可以用三倍券抵，這是建商銷售技巧，並質疑蘇揆，出來講這種話不覺幼稚嗎?

王世堅更指蘇揆犯了三大錯誤，一是讓全國最精華的人才，花了這麼多時間搞這件小事情；二是三倍券這件小事情就搞得焦頭爛額，要人民怎麼相信你能幹大事；三是虛耗社會成本。王世堅奉勸蘇揆懸崖勒馬，不要只看到針孔，沒看到山洞。最後，王世堅還改口稱「皇恩浩蕩」為「蘇恩浩盪」。

(中時電子報)