三倍券上路，不少民眾花了大把時間、頂著烈日排隊，終於拿到手，卻在第一時間就花光光犒賞自己。一名網友表示，自己在15日當天領到，不到一小時就花光，全部梭哈在威力彩上，結果出爐後，鄉民全都笑翻。

網友昨天(16日)在PTT八卦版PO文表示，15日當天下午1點15分領到三倍券，2點1分就花光光，「9張紙在我手上不到一小時」，全都梭哈在威力彩上，更得意表示，「今天威力彩頭獎我要領走啦，嘻嘻」，鄉民們見狀紛紛回：「佩服你浪費錢的決心」、「政府感謝你」、「感謝做公益」、「最佳振興經濟典範」、「有夢最美」、「賭性堅強」。

未料威力彩開獎結果出爐，頭獎繼續槓龜，彩金已累積至20億。原PO對此今天(17日)也跳出來回應，表示除了記者幫他對獎的200元之外，他另外一張中200，等於是花3000中400，還自行計算投資報酬率是「-86.67%」，四捨五入後變成87%，原PO無奈表示「祝大家三倍券都能變成自己喜歡的形狀囉~」。

鄉民看到後湧入留言：「呵呵，真的是87%」、「你要想是買1000中400，只賠600，會比較好過點」、「果然很87」、「可憐哪，幫QQ」、「謝謝你的3000成為我頭獎的一部分」、「謝謝你 9487」、「不是公務員還妄想會中獎」、「由此得知你是非洲人，不是歐洲人」、「台彩感謝你」、「國家財庫靠你了」。

(中時電子報)