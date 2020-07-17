熊貓公司17日表示，看到外送夥伴昏倒時十分痛心，已即時與家屬聯繫，並提供必要協助。（盧金足攝）

天氣熱的像火爐，外送員搶單搶生意，還可能熱衰竭致命！台中市一名24歲曾姓外送員，17日中午戶外體感溫度達41度，身體不適停等路邊，突然向右倒下跌入花圃，緊急送醫後，一度失去生命跡象，搶救後恢復心跳，送加護病房觀察中；熊貓公司表示，看到外送夥伴昏倒十分痛心，已與家屬聯繫，提供必要協助。

外送員靠一支手機接單，東奔西跑拚生計，熊貓外送員表示，很少打探同事家庭背景，當外送員就是時間彈性，還可賺錢，曾姓外送員同事說，看到外送員倒了，「其實心裡覺得酸酸的非常難過」，互相提醒「知道身體在大太陽底下無法負荷時，請盡快的拉休！」

「不要一昧盲目追逐衝單量！」熊貓外送員在臉書社團《

靠北熊貓2.0》感嘆，外送都是當成使命在跑，生命在做，一起為這名外送員祈禱平安健康。

有外送員直言，「以前人家問我，外送都騎那麼快，賺錢和命那個重要？」他不加思索回答，「錢啊！單多，錢更多

」，單越多，跑越有幹勁，不休息狂跑都可以；但現在有人問，賺錢和命那個重要？他的回答是「命啊！」

有外送員說，中午用餐時蠻多單，但跑一小時就悶到很不舒服，到有冷氣地方降溫，或下午五點再跑，錢要賺但命也要顧，高溫等紅燈騎機車，熱到真的很難受。

外送員取餐途中路倒，經送林新醫院搶救兩小時後恢復呼吸、心跳，未恢復意識，收治在林新醫院內科加護病房持續搶救中；院方表示，為病患做多項檢查，治療重點先恢復其生命徵象。

台中市警察局第六分局表示，調閱監視器發現，曾姓男子疑因身體不適，先將機車停等路邊，突然向右邊倒向牆壁，最後跌進花圃，未與他人發生交通事故，不排除高溫造成中暑熱衰竭，路倒原因仍待進一步調查。

市府勞動檢查處長邱怡川指出，該平台與外送員勞動條件、保險符合相關規定，外送員執勤也佩戴安全帽，符合安全衛生防護設施相關規定，昨日中午準備上線接單時，突然連人帶車倒地，請業者提供必要醫護照護，保障外送員權益

，市府宣導外送員注意身體狀況，關心工作安全。

對外送員酷暑昏倒，熊貓公司回應，7月起積極向夥伴推播高溫時應變措施，在全台各地簽訂上千家特約商店，不少店家提供免費飲水與休息空間，送餐途中有地方補充水份與休息。

熊貓公司指出，依曾姓外送員上下線時段顯示，都採休息滿8小時後，再重新上線工作，17日從中午11時30分開始執行外送，不料，1個小時後就傳出昏倒在地，提醒外送員，定時補充水分，穿著要保持涼爽等，確保工作安全。

(中時 )