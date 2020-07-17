近年連鎖零售商大舉進攻鄉鎮，衝擊不少傳統商家，恆春農會也無倖免，不過他們不忘「在地服務」精神，有感偏鄉老年人口多、孩子都在外，擔憂長輩騎車買民生物資風險大，貼心推出「免費外送到家」服務，連鵝鑾鼻也送。

恆春農會指出，恆農在地方經營超過一甲子，隨著時代變遷也難免受到新衝擊，但並不會因此放棄服務宗旨，恆農的觸角伸入各村落，是許多長輩最安心的購物好去處，不過他們也因而發現「偏鄉長輩的購物問題」。

恆春農會說，恆春的老年人口偏多，多數年輕人都在外打拼、徒留長輩留鄉顧家，所以很多長輩都需生活自理，若沒了柴米油鹽醬醋茶，只能自己出門採購，而老人家騎車在外不僅存有風險，恆春地大、點與點間距離遠，對長輩來說，一趟買米的路程都可能是奔波。

恆春農會說，有感偏鄉長輩的購物不便，今年特別推出「買500免費外送到家」的服務，只要在恆農官網訂購滿500元、送達地在恆春鎮，就會免費送，換言之，就算是在鵝鑾鼻也送。

然而，恆春農會不諱言，這項不計成本的服務，推廣至今成效不佳，使用的長輩並不多，他們分析也許與「網購」有關，畢竟長輩會網購的不多，但當初設計網購是為讓在外地的遊子有平台為家中長輩盡孝，而也真有訂單是孩子幫訂的，所以在有成功例子的肯定後，他們會堅持下去、持續推廣。

(中時 )