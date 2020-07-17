（吳寶春看到廖文良（右）的「印象粉彩」創作、心有所感，當場買下作品。圖／曾麗芳）

後疫時期，台中首場線上與實體並行的飯店型藝術博覽會-第八屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」，即日起至7/19在日月千禧酒店展出。今年共有60間國內外畫廊齊聚台中、跨日月千禧酒店7至11樓，展出油畫、雕塑、水彩、複合媒材等作品；其中，享譽國際的珠寶設計師-廖文良受邀跨界參與。

世界麵包冠軍吳寶春一眼就愛上廖文良創作的「印象粉彩」。兩個坐在矮凳上賣菜的老婦、還有擺滿各種蔬果的菜籃，充滿農村生活感，讓大量使用台灣在地水果製作特色麵包的吳寶春，看了這幅創作特別有感、當場訂購畫作！

台中藝術博覽會開幕當天、冠蓋雲集，包括中華民國畫廊協會理事長鍾經新、立法院副院長蔡其昌、世界麵包冠軍吳寶春、大千典精品當舖秦嗣林、T＆R廣場董事長湯期安、名威珠寶董事長黎龍興、藝評家黃河、藝評家陸潔民等到場支持與遊賞，為今年台中國際藝文盛事更添話題與氣勢。

廖文良在珠寶領域擁有超過30年的經驗，繼2016年在首都藝術中心發表新書《那ㄧ葉。有囍事》呈現繪畫/珠寶/詩詞三位一體創作，並連結AR科技來呈現動畫表現，展現在多面向之新藝術上的無比才能，打開觀者既有的認知世界，參與並進入這些情境設計，無形中詮釋藝術即是經驗，活化精神與內涵的互動交流，創作者的自我體悟與焉產生。

今年，廖文良的藝術創作更帶來嶄新的五感逆襲！《太湖石。載太極》運用太湖石的「縐、瘦、透、漏」四大特點，輝映他的創作四大象限-珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，作品巧妙地遊走各種不同媒介與向量，將能量層疊堆起，構築全新藝術語彙，與創作精神相互融合，以達不可預測的美好境界。

中國四大奇石之一-太湖石可看到不斷變化的無限世界，透過廖文良獨到的藝術詮釋，似離而合的遠近揉合感性詩意與理性思維，又如太極的虛實相生、動靜相合，這一切由廖文良的生命經驗轉化、擴及至精神的重塑與改造，實在令人讚嘆！正如藝術家－黃河老師說：「藝術家以鄉村即景顯示不忘初衷、又以太湖石的象徵意涵為追求夢想，新古典主義寫實的人間，配上表現主義瑰麗天際，為人生劃出無限的可能！」

盛夏之際，台中帶來疫後第一場飯店型藝術博覽會，廖文良邀請海內外的藏家與廣大的藝術愛好者，趁著周末假日一同親身參與這場國際藝術盛會。

(工商 )