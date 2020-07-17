台灣疫情解封後首場實體大型旅展開跑，今（17）日於世貿一館開幕的「台北夏季旅展」，受到超夯的國旅補助及振興三倍券助攻，有些5星飯店更祭出折數1字頭的住宿券或4字頭的餐券，現場民眾詢問度爆表，部分業者亦表示銷售成效比預期還來得好，希望能帶動國旅市場，掀起另一波「報復性旅遊」熱潮。

多家5星飯店住宿券優惠殺紅眼，像是台北晶華酒店推出「全家愛旅行 · 3天2夜雲天露台平日住宿券」狠殺1.5折、僅9900元；「晶夏好樂 · 2天1夜精緻客房住宿券」每張優惠價3800元，買5張就送精緻客房1晚，相當於1.7折優惠。天成飯店集團祭出超殺的聯合住宿券，每張3699元，旗下5館都可適，等同最低1.7折。

麗寶樂園渡假區則推出1本3300元的「饗樂套票」，每本有5張「饗樂券」，最低下殺4.4折，每張饗樂券可選擇使用於探索世界或馬拉灣門票、雙人密室逃脫門票、雙人CRG卡丁車等，或品嘗由廚藝總監阿基師領軍的「福粵樓」套餐，吃喝玩樂任你配。eslite hotel誠品行旅則推出每張售價僅990元的超夯熱銷The Chapter Café「無國界饗樂晚間套餐券」，原價1980元，買10張更可享旅展限定45折優惠，能任選精彩海陸風味主餐，旅展當日單筆消費滿4500元即贈價值350元的「炙燒和牛頰牛肉麵」1盒，限量200組。

(中時 )