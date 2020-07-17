大陸福州一名女子，日前到某家餐廳用餐，點了一道「金絲籠脆皮雞」，吃到超過一半時，突然覺得怪怪的，雞肉裡布滿血絲，但這道菜上桌時相當精緻，因此女子認為可能是這道菜的特色，但為了消除疑慮，還是詢問服務人員，結果店長回答一句話讓她超崩潰。

女子向服務人員表示餐點有異樣，服務人員則回答會請店長過來，當時這道菜已經吃了大約80%，店長看到雞肉模樣，第一句話就說「我幫您回收這道菜，然後重新上一次」，聽到這句話女子直覺不對勁，因此繼續追問「這個雞肉是不是生的」，店長回「是的」。

吃到生雞肉讓女子非常驚慌，尤其現在正逢疫情期間，深怕身體出狀況，女子當場要求餐廳簽屬「保障說明」，原以為事情告一段落，沒多久店長打電話要求女子歸還「保障說明」，並前往醫院檢查，但女子認為當下就算檢查，也不能保證身體沒問題，隔天果然出現急性腸胃炎，因此要求餐廳賠償1萬人民幣。

新聞曝光後引起網友熱議，有些人認為女子獅子大開口，針對糾紛，律師表示女子應該是對賠償金的理解有出入，所謂懲罰性賠償，並不是直接乘10倍，而是「受到損失的3倍」，最後女子與餐廳協商，共獲得賠償金2682元人民幣（約台幣1萬1290元）。

(中時電子報)