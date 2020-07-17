據交通部觀光局資統計108年度前往泰國觀光人數近83萬人次，今年因疫情不穩的緣故無法出國，看準台灣人熱愛泰國美食的商機，台北花園大酒店將推出泰式咖啡餐酒館，由泰籍主廚Pratchayaporn Wangpratchayanont以創新多元的菜式，翻玩經典泰國料理及生吐司輕食。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，近年南洋美食崛起，設立在台北西區的台北花園大酒店瞄準年輕人愛拍美食的潮流，讓民眾擁有異國情調的用餐感受，滿足饕客多元美食的需求，開設泰式咖啡餐酒館「花園 thai thai」。

別於一般飯店的咖啡餐酒館的輕食型態，採全日供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜服務，開幕期間，拍照打卡享有任選套餐買一送一、下載天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店APP加入會員點套餐加贈生吐司兌換，持振興三倍券1000元可折抵餐廳消費1500元。

(中時 )