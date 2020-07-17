為了監察院人事同意權投票，立法院近藍綠上演多次衝突。民進黨立委蔡易餘透露，昨日他負責把國民黨立委一個個抬出去時，國民黨立委們離場最後一秒都會回頭跟他說：「幫我跟你爸問好」，讓他備感溫馨。

蔡易餘昨在臉書發文說，夜深了，講點溫馨的！國民黨立委昨佔主席台，後來清場時，他或搬或抬每個國民黨立委從後門離開，當他們離場的最後一秒，都會回頭跟他說一句：「幫我跟你爸問好。」當下他一次又一次的被Debuff。

蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳因肺阻塞末期，在台大醫院接受肺部移植手術，過程非常順利。目前蔡啟芳已經可自主呼吸。

網友稱讚表示，這句不在劇本裡演出的，算是自費撒米斯，只能說蔡爸做人很成功。另一位網友則表示，一碼歸一碼，好樣的，下次搬或抬的時候小力一點。

其他網友也紛紛說：「委員辛苦了！也祝福委員爸爸早日康復！」、「畢竟是人，有感情的啦...」「幫爸爸加油喔！辛苦了。」、「人間自有真情在。」

(中時電子報)